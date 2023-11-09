Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel dikilen Türk bayrakları ve tişörtler sergilendi Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 Türk bayrağı ve 100 tişört dikti.

Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 Türk bayrağı ve 100 tişört dikti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışma yapıldı.

Öğrenciler tarafından dikilen 100 Türk bayrağı ve 100 tişört üniversitede sergilendi.

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu gençlik ve meslekle birleştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Cumhuriyet coşkusunu sözden çok üretimde görmek istediklerini ifade eden Beceren, "Gençlerimizin mesleğiyle hayatıyla Cumhuriyet'imizi, vatanımızı ve değerlerimizi iç içe yaşamasını istiyoruz. Bayraklar ve tişörtler nakış makineleriyle işlendi. O duygu, o coşku ürünlerin her birine geçti." diye konuştu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Bölümü öğrencisi Sinem Dağlar da böyle bir etkinliğin içinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sergiye, öğretim görevlileri, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.