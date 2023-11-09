Edirne'de "Kudüs Gecesi" programı düzenlenecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Edirne'de "Kudüs Gecesi" programı düzenleyeceklerini bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın katılacağı programın 13 Kasım Pazartesi saat 20.00'de Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşeceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir aydan fazla süredir devam ettiğini aktaran İriş, Gazze'de yalnızca çocukların değil insanlığın da öldüğünü belirtti.

Saldırılarda hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalandığını anımsatan İriş, şunları kaydetti:

"Siyonist zulme engel olmanın hem insani, hem vicdani, hem tarihi hem de dini bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Bu zulüm ve soykırıma Anadolu Gençlik Derneği olarak ülke genelinde ve yerelde yaptığımız miting ve eylemlerle, basın açıklamalarıyla karşı çıktık. Şimdi yine Kudüs Gecesi programımızla bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın katılımıyla düzenleyeceğimiz Kudüs Gecesi'ne tüm Edirneli hemşerilerimizi davet ediyoruz."