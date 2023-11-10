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        Edirne'den kısa kısa

        Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Edirne'de öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:24
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        Edirne'den kısa kısa
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        Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Edirne'de öğrencilerle buluştu.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde kurulan etkinlik tırında, okçuluk, masa oyunları, çömlek oyunu, salıncak ile mangala gibi etkinlikler düzenlendi.

        Öğrenciler etkinlikte geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

        - Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'ın üretici ziyaretleri

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'da üretici ziyaretlerinde bulundu.

        Maltepe köyündeki hayvancılık işletmesini ziyaret eden Bayazıt, üretici Şaban Narlı'dan bilgi aldı.

        Bayazıt, Narlı'ya bereketli kazanç diledi.

        Sebze üretimi yapan Oğuz Kaan Gökçen'in bahçesini de gezen Bayazıt, üreticlere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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