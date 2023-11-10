Edirne'den kısa kısa
Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Edirne'de öğrencilerle buluştu.
Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı etkinlik tırı, Edirne'de öğrencilerle buluştu.
Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde kurulan etkinlik tırında, okçuluk, masa oyunları, çömlek oyunu, salıncak ile mangala gibi etkinlikler düzenlendi.
Öğrenciler etkinlikte geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı buldu.
- Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'ın üretici ziyaretleri
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'da üretici ziyaretlerinde bulundu.
Maltepe köyündeki hayvancılık işletmesini ziyaret eden Bayazıt, üretici Şaban Narlı'dan bilgi aldı.
Bayazıt, Narlı'ya bereketli kazanç diledi.
Sebze üretimi yapan Oğuz Kaan Gökçen'in bahçesini de gezen Bayazıt, üreticlere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
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