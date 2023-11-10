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        Edirne'de "Milli Ağaçlandırma Günü" mesajları

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:10
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        Edirne'de "Milli Ağaçlandırma Günü" mesajları
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, bu yıl belirlenen temanın "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" olduğunu bu kapsamda Cumhuriyet ormanlarının kurulacağını belirtti.

        Tüm yurtta ağaçlandırmanın sürdüğünü aktaran İba, "Günümüzde sanayileşme hız kazandı. Havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması gün geçtikçe daha önemli bir konu haline geldi. Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla 11 Kasım tarihi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi." ifadelerini kullandı.

        "Her üyeye bir fidan" sloganıyla AK Parti'de başlatılan yeni üye çalışmalarının da yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan İba, üyelerle birlikte doğaya yeni bir nefes kazandırdıklarını belirtti.

        Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğinin tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de çok önemsendiğini belirten İba, bu vesileyle ağaç dikmenin her geçen gün yaygınlaştığını kaydetti.

        Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için gerçekleştirilen bu etkinliklerin önemine değinen İba, özellikle gençlere ve çocuklara doğa sevgisinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

        - Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

        Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tekin, mesajında, ağaç ve bitkilere daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Ağaçların yangınlar nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Gerek dikkatsizlikten, gerekse bilinçli olarak pek çok yangınlara sebep olunuyor. Bu durum da başta insanlar olmak üzere tüm canlılara yaşam zorluğu oluşturuluyor. Bunun için toplum olarak çevre ve tabiat konusundaki hassasiyetimiz güçlendirilmelidir. Ağaç bizler için çok kıymetli ve değerlidir. Nefes kelimesi boşuna söylenmemiş, zira orman nefestir. Oksijen soluyabilmemiz için ormanlara, ağaca ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla günümüz dünyasında özellikle fosil yakıtların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan sera gazların en önemlisi karbondioksittir ve atmosferdeki karbondioksit oranının artmasıyla birlikte sıcak hava da artmakta ve buzullar erimektedir.

        Bildiğimiz iklim felaketleri, orman yangınları, sel hareketleri bundan dolayı meydana gelmektedir. Havadaki karbondioksit oranını azaltan ve oksijen üreten ağaçlar bizler için çok çok önemlidir. Bu konuda okullarımızda bunun eğitimine daha çok önem verilmelidir. Halkımız da bu konularda ilgili kurumlarca gereği gibi bilgilendirilmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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