Büyük Önder Atatürk Edirne'de sevdiği şarkılarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında sevdiği şarkıların seslendirildiği konserle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenledi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği 16 eser seslendirildi.

Konserde, "Çalın Davulları", "Sarı Zeybek" ve "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi eserler müzikseverlere sunuldu.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, çok özel bir konserle sanatseverlerin karşısında olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde ziyaret ettiği binada konser verdiklerini belirten Bahçe, "Bu akşam topluluğumuz hem koro hem de solo olarak Atatürk'ün sevdiği ve ona hazırlanan şarkıları sunacak." dedi.

Konsere, ETSO Başkanı Sezai Irmak, Edirne Halk Eğitim Müdürü İlhan Dinç ve vatandaşlar katıldı.