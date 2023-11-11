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        Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dünyanın Filistin'de yaşanan saldırılara sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:15
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dünyanın Filistin'de yaşanan saldırılara sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

        Tabakoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisince düzenlenen "Öğrenci Akademisi"nin açılış dersinde, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

        Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

        Okudukları bölümlerde deneyim kazanan öğrencilerin meslek hayatında bu tecrübeleri ortaya koyduğunu belirten Tabakoğlu, "Üniversitede okuduğunuz bölümün konularının yanı sıra sorgulamayı, soru sormayı, bilgiyi çoğaltmayı öğreneceksiniz. Sorgulayarak yeni buluşlar, sonuçlar elde edeceksiniz." dedi.

        - "Yardım gemileri göndereceklerine savaş gemileri gönderiyorlar"

        Tabakoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değindi.

        Gazze'de çocukların acımasızca öldürüldüğünü ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Hastanelere, ibadethanelere bombalar atılıyor. Ambulans konvoyları vuruluyor. Koskoca bir dünya Filistin'de yaşanan saldırılara sessiz kalıyor. Bu insanlar Müslüman diye, bu insanlar derdini anlatamayacak diye yardım gemileri göndereceklerine savaş gemileri gönderiyorlar. Bizi de rahatsız eden, bizi de ilgilendiren bir sıkıntı var dünyada. Bir ümmet olarak kardeşlerimiz sıkıntılar çekiyor. Amerika'da, Avusturya'da bilinçli insanlar sokaklara dökülmüş durumda ama bir çaresizlik var. Maalesef güçlünün haklı olduğu bir dünyadayız. Güçlünün hata ve yanlış yapsa dahi haklı olduğu bir dünyadayız, bu adil bir dünya değil. Haklının güçlü olduğu bir dünya için uğraşmalıyız. Bu gidişe bir dur demek lazım."

        Tabakoğlu, Türkiye'nin mazlumlara sahip çıktığını ve Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadığını dile getirdi.

        Konuşma sonrası Tabakoğlu öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot da "Öğrenci Akademisi" hakkında bilgi verdi.

        Tabakoğlu ve Ot, program sonunda, uluslararası öğrencilerin futbol turnuvasını kazanan Kosovalı ekibe hediye takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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