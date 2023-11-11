Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, daha sonra sağanağa dönüştü.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken, bazıları iş yerlerinin girişlerine ve minibüs duraklarına sığındı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.