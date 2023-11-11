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        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:44
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        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        F.V'nin kullandığı 39 ACA 218 plakalı otomobil, A.C. idaresindeki 34 GAD 734 plakalı hafif ticari araçla Kırklareli kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlada durabildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

        Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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