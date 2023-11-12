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        Edirne'de "Geri Dönüşüm Araba Yarışları" düzenlenecek

        Edirne'de, sürdürülebilir yaşamın önemini ve yaratıcılığın gücünü ifade etmek amacıyla "Geri Dönüşüm Araba Yarışları" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:47
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        Edirne'de "Geri Dönüşüm Araba Yarışları" düzenlenecek
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        Edirne'de, sürdürülebilir yaşamın önemini ve yaratıcılığın gücünü ifade etmek amacıyla "Geri Dönüşüm Araba Yarışları" düzenlenecek.

        Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarışmacıların araçları hazırlarken vida, tel, ahşap ve türevleri, karton ve plastik malzemeler kullanabileceği belirtildi.

        Varil ve duş teknesi gibi malzemelerden yapılan araçların jürinin oylamasına göre yarışa katılabileceği aktarılan açıklamada satın alınmış ve hazır aksamlı araçların ise kabul edilmeyeceği kaydedildi.

        Koroplast firmasının katkılarıyla 15 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlenecek yarışmanın 3 Aralık'ta Özgür Çocuklar Parkı'nda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geri Dönüşüm Araba Yarışları için son başvuru tarihi 25 Kasım olarak belirlendi. Başvurularda tasarım yeterli olacak. Yarışmaya kabul edilen araçlar 27 Kasım tarihinde www.edirne.bel.tr internet sitesinde yayınlanacak. Tamamen geri dönüşüm malzemeleri ile tasarlanacak olan arabalarla gerçekleştirilecek yarışlarda en hızlı olup birinciliği kazanan kişi veya grup 12 bin 500 lira, ikinci 7 bin 500 lira, üçüncü de 5 bin lira ödülün sahibi olacak. En iyi tasarım yapan kişi veya grup 5 bin lira, ilk 10'a giren tasarımlar ise hediye paketi ile ödüllendirilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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