Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.G'yi durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgusunda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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