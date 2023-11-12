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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:50
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        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.G'yi durdurdu.

        Şüphelinin UYAP sorgusunda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı tespit edildi.

        Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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