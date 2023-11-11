Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliler H.S.T. ve A.D, teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili Kırklareli kavşağında durdurarak arama yaptı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada 402 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu içerikli hap, bir gram kokain, bir gram skunk, bir tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.