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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:13
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüpheliler H.S.T. ve A.D, teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili Kırklareli kavşağında durdurarak arama yaptı.

        Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada 402 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu içerikli hap, bir gram kokain, bir gram skunk, bir tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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