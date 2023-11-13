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        Edirne'de ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ticari takside 724 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:46
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        Edirne'de ticari takside uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ticari takside 724 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Paşayiğit Mahallesi'nde takibe aldıkları ticari taksiyi durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan taksi kovalamaca sonucu durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 724 gram uyuşturucu, bıçak ve cep telefonu ele geçirildi, B.K. ve C.G, gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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