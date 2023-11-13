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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı

        Edirne'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:18
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı
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        Edirne'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

        Şüphelinin UYAP sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması bulunduğu tespit edildi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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