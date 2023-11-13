Edirne'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki 22 S 0193 plakalı bir otobüsde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otobüsten dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
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