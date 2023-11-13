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        Edirne'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:47
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        Edirne'de park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de park halindeki servis otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki 22 S 0193 plakalı bir otobüsde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Otobüsten dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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