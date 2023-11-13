Edirne 10 bin fidanlık "Avrupa Birliği Hatıra Ormanı" yapılacak Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Komisyonu'nun "Map My Tree" kampanyası kapsamında Küküler köyünde 10 bin fidanlık hatıra ormanı yaptırılacak.

Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Komisyonu'nun "Map My Tree" kampanyası kapsamında Küküler köyünde 10 bin fidanlık hatıra ormanı yaptırılacak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ETSO) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları, 19 şehirde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen ağaçlandırma kampanyasını başlattı.

Orman Genel Müdürlüğü denetimindeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da hatıra ormanları oluşturulacak.

Edirne'deki 10 bin fidanlık Avrupa Birliği Hatıra Ormanı yapımına Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerin fidan dikim etkinliği ile sembolik başlangıç yapıldı.

Fidan dikimine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da katıldı.