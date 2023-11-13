Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 4 gram eroin, 24 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G, D.K, V.I, S.C, S.Ç. ve C.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.