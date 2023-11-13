Edirne'deki okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünler boykot edilecek

Edirne'deki okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi kararı alındı.

Edirne Kantin İşletmeleri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, İsrail menşeli ürünlere boykot kampanyasına destek verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre kantinlerde İsrail menşeli ürünler satılmayacak.

Özen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini ve kantinlerde İsrail ürünlerinin satışını durdurma kararı aldıklarını belirtti.

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