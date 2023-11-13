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        Trakya Üniversitesinden İsrail'e destek veren firmalar için boykot kararı

        Trakya Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan firmalara ait ürünlerin satışını boykot etme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:40
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        Trakya Üniversitesinden İsrail'e destek veren firmalar için boykot kararı
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        Trakya Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan firmalara ait ürünlerin satışını boykot etme kararı aldı.

        Buna göre üniversite sosyal tesislerinde İsrail'e destek veren firmaların ürünleri satılmayacak.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Binlerce bebeği ve çocuğu öldüren İsrail'e destek olan firmaları boykot etme kararı aldıklarını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Ben bir tıp hekimiyim. Dünyanın gözü önünde hastaneler, okullar ve ambulanslar bombalanıyor. Gözümüzün önünde çocukların üzerine ateşler atılıyor. Çocuklar, kadınlar, hastalar ve sağlık çalışanları gözümüzün önünde öldürülüyor. Kabul edilemez bir durum. Buna sessiz kalamayız. İsrail'e yardım ettiği bilinen şirketlerin mallarını üniversitelerin sosyal tesislerinde boykot ediyoruz."

        Bu arada Edirne'deki okul kantinlerinde de İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi kararı alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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