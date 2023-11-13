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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,502 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:49
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,502 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,701 8,502
        Ayçiçeği Kg 14,270 14,270
        Dana Kg 117,80 161,00
        İnek Kg 79,80 114,20
        Düve Kg 110,00 129,20

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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