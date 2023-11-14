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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Aşık Veysel'in türkülerini seslendirecek

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:33
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Aşık Veysel'in türkülerini seslendirecek
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirecek.

        "Aşık Veysel Yılı Özel Konseri", sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Çiğdem Elmas ve Emirhan Kartal'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 16 Kasım Perşembe 19:30'da gerçekleştirilecek.

        Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi satın alınabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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