Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirecek.

"Aşık Veysel Yılı Özel Konseri", sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çiğdem Elmas ve Emirhan Kartal'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 16 Kasım Perşembe 19:30'da gerçekleştirilecek.

Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya çevrim içi satın alınabilecek.

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