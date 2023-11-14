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        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:46
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        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Sezer, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet edip talepleri dinleyen Sezer, ziyarete eşlik eden kurum müdürlerine sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması için talimat verdi.

        Muhtar Şakir Balcı da köy hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de yer aldı.

        Sezer, köy ziyaretinin ardından ilçedeki tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın sahibi Mehmet Büyükgıdık, çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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