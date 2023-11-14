Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kudüs'ün doğusu ve batısının Filistinlilerin olduğunu belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının göz göre göre soykırıma uğradığını belirtti.

Gazze'nin adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü aktaran Tekin, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2010'da 1659, 2011'de 2 bin 260, 2012'de 4 bin 936, 2013'te 4 bin 31, 2014'te 19 bin 860, 2015'te 14 bin 813, 2016'da 3 bin 572, 2017'de 8 bin 526, 2018'de 31 bin 558, 2019'da 15 bin 628, 2020'de 2 bin 781 ve 2023'te şimdilik 10 binden fazla Filistinli katledildi." ifadelerini kullandı.

Yıllardır herkesin Filistin'deki ölümler karşısında sustuğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"40 günü geçti, herkes yine susuyor, dünya yine görmezden geliyor. Gazze imansızlaştırılmak isteniyor. Ama nasıl? Filistinlileri vatanlarını terke zorlayarak. Soykırım karşısında kılı bile kıpırdamayanların buldukları çözüm bu. Çözüm diye sundukları şey Gazze'yi tamamen İsrail'e teslim etmek. Bunların çözümü yüz binlerce insanı mülteci olarak vatanlarını terk etmeye zorlamak. Bir türlü akıllanmadınız. Yetmedi mi milyonlarca insanın evini, barkını terk etmesi. Hiç mi ders çıkarmadınız Irak'tan, Afganistan'dan, Suriye'den.

Bu adım, sadece Büyük İsrail Projesi çerçevesinde atılan bir adımdır hiç mi anlamadınız? Hem sivil dediğiniz kimler? Vatanlarını korumaya çalışan, tüm Müslümanlar adına Mescid-i Aksa'ya sahip çıkanları nasıl adlandıracaksınız? Birileri gibi terörist mi diyeceksiniz, yoksa birileri gibi silahlı unsurlar olarak mı adlandıracaksınız? Herkes bilsin ki, Gazze Filistin'indir, Kudüs'ün doğusu da batısı da Filistinlilerindir."

- Kaşıkçı müzikli söyleşide sunum yaptı

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Evrim Kaşıkçı, Dicle Üniversitesinde düzenlenen müzikli söyleşide sunum yaptı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda derneğin üyesi olan Kaşıkçı, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında "Balkanlarda Göç Dinamikleri ve Kültürel Etkileşimler: Müzik ve Halk Oyunları" başlıklı müzikli söyleşi-workshop hakkında bilgi verdi.

Kaşıkçı, Balkanlarda yaşanan göçlerin doğurduğu sonuçlar, bölge halkları arasında müzik ve halk oyunları bağlamında yaşanan kültürel etkileşimleri anlattı.

Programın son bölümünde akordeonu ile müzik etkileşimlerinden örnekler ve Balkan türkülerinden oluşan mini bir konser sunan Kaşıkçı, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, katılımcılara sertifikalarını takdim ederek teşekkür etti.

- Keşanlılar "Trakyalılar Buluşması"na katıldı.

Keşan Belediyesi kent gezi programı kapsamında 100 Keşanlı vatandaşı Bursa'da düzenlenen "Trakyalılar Buluşması"na götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşları yola çıkmadan otobüste ziyaret etti.

Gezi programının sürdüğünü belirten Helvacıoğlu, "Daha önce İstanbul, Edirne, Balıkesir, Ankara başta olmak üzere farklı şehirlere geziler düzenlemiştik. Vatandaşlarımızı bu defa Bursa'ya gönderiyoruz. Tarihi mekanları ziyaret edecekler ve 'Trakyalılar Buluşması'nda doyasıya eğlenecekler. Gezilerimiz ile daha çok şehirler göreceğiz. Her zaman vatandaşımızın yanında, yarınında, umutlarında beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, program kapsamında Ulu Cami, Panaroma Müzesi, Emir Sultan Camisi'ni ziyaret etti. Tarihi mekanların ziyaret edilmesinin ardından vatandaşlar "Trakyalılar Buluşması" etkinliğine katıldı.