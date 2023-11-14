Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada tarihi olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 695 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.