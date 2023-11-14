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        Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:06 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:09
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        Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi
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        Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

        Aramada tarihi olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 695 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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