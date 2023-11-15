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        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:03
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        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Keşan ilçesinde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

        Aramalarda 14 bin makaron, 140 litre etil alkol, 21.5 litre el yapımı içki, 43 şişe içki, 30 şişe içki yapımında kullanılan aroma, 43 şişe içki, 2 kilo 500 gram tütün, 8 sigara doldurma makinası, 1500 kilitli poşet, 10 boş şişe, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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