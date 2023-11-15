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        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne'de Valisi Yunus Sezer, 3 yıl içerisinde köylerdeki altyapı problemlerinin tamamını çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:09
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        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
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        Edirne'de Valisi Yunus Sezer, 3 yıl içerisinde köylerdeki altyapı problemlerinin tamamını çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Enez ilçesine bağlı Yenice köyü ve İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

        Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Sezer, köylerdeki çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini ifade etti.

        Önceki toplantıda alınan kararlara göre başlanan işlerin yüzde 90'ınından fazlasının tamamlandığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne tarımla uğraşan bir şehrimiz, tarımı alternatif tarımla, sanayiye dayalı tarımla beraber nasıl geliştiririz bunun gayreti içerisinde olacağız. Vatandaşlarımıza ne kadar hizmet götürebilirsek biz o kadar kendimizi iyi hisseder, bahtiyar sayarız. Gördüğünüz gibi bir araya geldikten sonra işlerin yüzde 90'ı kendiliğinden çözülüyor. Bundan sonra problemlerimizi çözdükten sonra, köylerimizi nasıl birer örnek köy haline getirebiliriz, nasıl daha güzel projeler yapılabilir, bunların üzerinde yoğunlaşabiliriz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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