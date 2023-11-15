Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Jandarma, İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'deki ilkokulda öğrencilere yayaların trafikteki hareket tarzı, servis araçlarının kullanımı ile ilgili bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.