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        Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı

        Edirne'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:00
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        Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı
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        Edirne'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı.

        Edirne Spor Salonu'ndaki şampiyonaya Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den 300 sporcu katıldı.

        Judo İl Temsilcisi ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 5 ülkeden 28 spor kulübünün katıldığını belirterek, "Amacımız aynı zamanda sporcularımızı kendi yaş gruplarıyla dünya sporcularıyla buluşturmak. Bu tür organizasyonları judocularımızın milli takımlarda daha iyi performans sergilemeleri için altyapı eğitimlerinin bir parçası olarak yürütüyoruz." diye konuştu.

        Organizasyon yarın sona erecek.

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