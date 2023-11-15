Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor

        Bisikletiyle çıktığı dünya turunda 11 yılda 68 ülkeyi gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, gelecek yıl yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bisikletiyle çıktığı dünya turunda 11 yılda 68 ülkeyi gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, gelecek yıl yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor.

        Genç, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlik kapsamında Genç'in dünya turu esnasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

        Uzun süreli yolcuğuyla ilgili bilgiler veren Genç, katılımcılarla bisiklet sporu ve gezisi hakkında sohbet etti.

        Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2012'de ayrıldıktan sonra 11 yılda 122 bin kilometre yol kat ettiğini söyledi.

        Dünya turu öncesi 2010-2011 yıllarında Türkiye'den Japonya'ya bisiklet turu düzenlendiğini anımsatan Genç, "İpek Yolu'nun tamamını kas gücüyle alan ülkemizdeki ilk Türk vatandaşıyım. Atalarımızın at sırtında çekik gözle terk ettiği diyarlara badem gözlü demir atıyla giden bir Türk olarak lakabım Türkiye'de 'Demir Atlı Adam' olarak kaldı." dedi.

        Geçirdiği hazırlık sürecinin ardından dünya turuna başladığını anlatan Genç, 11 yıl boyunca farklı maceralar yaşadığını ifade etti.

        Dünya turuna 2024'te devam edeceğini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

        "Bisikletle dünya turu muazzam bir olay. Dünya turum henüz bitmedi. Türkiye'ye vize işlemlerimi halletmek için geldim. 11 yıl boyunca Türkiye'ye hiç dönmeden Avrupa'nın tamamını, Afrika'nın birçok ülkesini, Orta Doğu, Güney Amerika ve Orta Amerika'yı seyahat ettim. ABD vizesi almak için Türkiye'ye geldim. Vizelerimi aldım 30 Aralık'ta Türkiye'den ayrılacağım. Önümüzdeki 4 sene boyunca Meksika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Asya ülkeleri olmak üzere dünya turuma devam edeceğim. İnşallah kazasız, belasız turu bitirip ülkeme döneceğim."

        Genç, her ülkenin farklı bisiklet kültürlerine sahip olduğunu Türkiye'de bisikletin gelişmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı
        Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de sis etkili oldu 
        Edirne'de sis etkili oldu 
        Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı