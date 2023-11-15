"Demir Atlı Adam" yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor

Bisikletiyle çıktığı dünya turunda 11 yılda 68 ülkeyi gezen "Demir Atlı Adam" olarak bilinen Gürkan Genç, gelecek yıl yeni rotalarda pedal basmayı hedefliyor.

Genç, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Genç'in dünya turu esnasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Uzun süreli yolcuğuyla ilgili bilgiler veren Genç, katılımcılarla bisiklet sporu ve gezisi hakkında sohbet etti.

Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2012'de ayrıldıktan sonra 11 yılda 122 bin kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Dünya turu öncesi 2010-2011 yıllarında Türkiye'den Japonya'ya bisiklet turu düzenlendiğini anımsatan Genç, "İpek Yolu'nun tamamını kas gücüyle alan ülkemizdeki ilk Türk vatandaşıyım. Atalarımızın at sırtında çekik gözle terk ettiği diyarlara badem gözlü demir atıyla giden bir Türk olarak lakabım Türkiye'de 'Demir Atlı Adam' olarak kaldı." dedi.

Geçirdiği hazırlık sürecinin ardından dünya turuna başladığını anlatan Genç, 11 yıl boyunca farklı maceralar yaşadığını ifade etti.

Dünya turuna 2024'te devam edeceğini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Bisikletle dünya turu muazzam bir olay. Dünya turum henüz bitmedi. Türkiye'ye vize işlemlerimi halletmek için geldim. 11 yıl boyunca Türkiye'ye hiç dönmeden Avrupa'nın tamamını, Afrika'nın birçok ülkesini, Orta Doğu, Güney Amerika ve Orta Amerika'yı seyahat ettim. ABD vizesi almak için Türkiye'ye geldim. Vizelerimi aldım 30 Aralık'ta Türkiye'den ayrılacağım. Önümüzdeki 4 sene boyunca Meksika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Asya ülkeleri olmak üzere dünya turuma devam edeceğim. İnşallah kazasız, belasız turu bitirip ülkeme döneceğim."

Genç, her ülkenin farklı bisiklet kültürlerine sahip olduğunu Türkiye'de bisikletin gelişmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti.