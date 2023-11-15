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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:36
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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 22 DS 839 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'nde C.G. idaresindeki 22 ACS 792 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada S.D. ile yanındaki kızı D.D. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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