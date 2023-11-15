Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 22 DS 839 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'nde C.G. idaresindeki 22 ACS 792 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.D. ile yanındaki kızı D.D. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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