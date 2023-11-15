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        Edirne'den kısa kısa

        MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Komisyonu İl Başkan Yardımcılığı görevine Hafife Balkan Delen atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:41
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        Edirne'den kısa kısa
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        MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Komisyonu İl Başkan Yardımcılığı görevine Hafife Balkan Delen atandı.

        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Delen'e yeni görevinde başarı diledi.

        Tokluoğlu, "Güçlü kadın güçlü Türkiye" sloganıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Delen de Türk kadının yeri geldiğinde cephede savaşabileceğini söyledi.

        Kadının ailedeki önemli bir unsur olduğunu ifade eden Delen, "Kadın bir toplumu doğuran, eğiten, kültür aktarımını sağlayan ve geleceği inşa edendir. Kadın, eğitimden, sağlığa, bilimden, kültüre, hukuktan, ekonomiye hayatın her alanına nezaket katan, çalışmalarını titizlikle yürüten ve anlam yükleyendir. Tarihsel köklerimizde Türk örfünde kadının yeri hep en güzel yerde olmuş Han sefere çıktığında hatunu ülkeyi yönetmiştir. Bu düstur ile yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi'nde yer almaktan ayrıca onur duyuyorum." dedi.

        - Çocuk Edebiyatı ve Çeviri Konferansı

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuk Edebiyatı ve Çeviri Konferansı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Neydim, fakültede düzenlenen konferansta, çocuk edebiyatı ve çeviriler üzerine bilgi aktardı.

        Türkiye’de çocuk edebiyatının modernleşme hareketleri kapsamında çeviriler vasıtasıyla görülmeye başladığını aktaran Neydim, Cumhuriyet döneminde bir devlet politikası haline getirilmiş Türk edebiyatındaki çeviri hareketine değindi.

        Konferansa, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ve akademisyenler katıldı.

        - Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

        Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, tarım ve hayvancılığa geniş bir bütçe ayrılması gerektiğini belirtti.

        Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarım alanında kendi kendine yeten bir ülkeyken bugün birçok ürünü yurtdışından ithal eder bir hale geldiğini savundu.

        Tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Tekin, "Bu hakikati ısrarla hatırlatıyoruz ki, bu gerçeğe uygun davranılmadığını görüyoruz. Türkiye’de tarım ve hayvancılığa ayrılan bütçe faize ayrılan bütçenin 4’te 1’idir. Bugün üretim yapmaya çalışan çiftçilerimiz birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tarımsal destekler, her yıl istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Desteklerin azaltılması demek, üretimin azalması demektir." ifadelerini kullandı.

        Tekin, tarım ve hayvancılığa geniş bir bütçe ayrılması gerektiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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