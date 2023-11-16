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        MHP heyetinden AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret

        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:34
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        MHP heyetinden AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret
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        MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette belediye başkanlığı seçimleri öncesinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

        İba, yaptığı konuşmada, yol ve dava birliklerini güçlendirmek ve birlikte daha büyük hedeflere yürümek için Cumhur İttifakı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Tokluoğlu ve ekibine görevinde başarı dileyen İba, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakı vatan ve millet için yol, amaç ve ülkü birliği demektir. Cumhur İttifakı Edirne'miz için bir olmak, birlik olmak demektir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. 2023 yılı Cumhur İttifakımız için zafer yılı olacak demiştik. Şimdi yine aynı birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde buradan ifade ediyorum ki 2024 yılı da Edirne'miz için değişimin, yeniliğin ve gelişimin yılı olacaktır. Buna gönülden inanıyoruz."

        Hep birlikte omuz omuza vererek Edirne'yi en üst seviyeye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren İba, Cumhur İttifakı ruhuyla hareket ederek çalıştıklarını kaydetti.

        Ziyarette, MHP Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Özcan Altınel, İl Kadın Kolları Başkanı Hafife Balkan Delen ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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