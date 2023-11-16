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        Edirne'de üniversite öğrencileri toplu ulaşım zamlarını protesto etti

        Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi toplu ulaşım zamlarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:41
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        Edirne'de üniversite öğrencileri toplu ulaşım zamlarını protesto etti
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        Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi toplu ulaşım zamlarını protesto etti.

        Kentteki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, "Ucuz ulaşım istiyoruz", "Biz müşteri değil öğrenciyiz", "Ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz" ve "Mağdurluğumuzdan sorumlusunuz" yazılı dövizler açtı.

        Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi öğrencisi Elif Negiş, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin (ETUS) yüksek ücretleri nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

        Yüksek ücretlerin kabul edilemez olduğunu belirten Negiş, "Edirne'de 43 bin 196 öğrenci bulunmakta. Sözde öğrenci dostu olan şehirde ETUS öğrenci kartına şu anda 11 lira 90 kuruş vermekteyiz. Bu ücreti öğrenciler olarak kabul etmiyor, en kısa sürede indirim yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Negiş, Edirne'deki şehir içi ulaşım fiyatlarının pek çok ilden daha yüksek olduğunu öne sürdü.

        Mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini dile getiren Negiş, "Buradan Edirne Belediyesine ve ETUS yetkililerine sesleniyoruz. Neredeyse en pahalı ulaşıma sahip bir şehir olan Edirne'de, bu duruma acil şekilde çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Kooperatif ve belediyenin inisiyatifine bırakılmak istemiyor, hakkımız olan indirimi talep ediyoruz. Mağduriyetimizin daha fazla devam etmemesini, şoförlerin kaba davranışlarına maruz kalmamayı istiyoruz." diye konuştu.

        Alkışlı protestonun ardından basın açıklaması sona erdi.

        Edirne Belediye Meclisi eylül ayı toplantılarında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılması kararlaştırılmış, 8 lira 50 kuruş olan öğrenci biniş ücreti 11 lira 90 kuruş, 12 lira olan sivil biniş ücreti 16 lira 80 kuruşa yükseltilmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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