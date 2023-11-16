Keşan ilçesinde "İndirim Günleri" etkinliği başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kortej bando eşliğinde Kent Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Mustafa Hevlacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu organizasyonu yaklaşık 10 yıldır düzenlediklerini söyledi.

Kurtuluş Caddesi esnafına teşekkür eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğin tüm Keşan'a yayılmasına sebep oldular. Bereketi her yere dağıttılar. Tüm Trakya'ya örnek olacak bir etkinlik yapıyoruz. Başarılı bir ticari hikayeye imza atıyoruz. Bu birlik ve beraberlik Keşan'ın meşhuru. Keşan'ın nesi meşhur dediklerinde birlik ve beraberliğimiz demekten çekinmeyin. Keşan'ın 101. Kurtuluş bayramını yaşıyoruz. İkinci yüzyıla başlıyoruz."

Helvacıoğlu, İndirim Günleri'nin 19 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklerle süreceğini belirtti.

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, oda, borsa ve dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Keşan ilçesinde halk pazarının organizasyon kapsamında 17, 18 ve 19 Kasım'da 3 gün boyunca kurulacağı kaydedildi.

- İpsala'da bilim söyleşisi düzenlendi

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda bilim söyleşisi etkinliği düzenlendi.

İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cem Tokatlı, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, toplumun bilime ve teknolojiye olan ilgisi ve sevgisinin arttığını söyledi.

Bilim söyleşileri kapsamında alanında uzman bilim insanlarının öğrencilerle buluşmaya devam ettiğini belirten Tokatlı, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.