Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde "İndirim Günleri" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan ilçesinde "İndirim Günleri" etkinliği başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kortej bando eşliğinde Kent Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Belediye Başkanı Mustafa Hevlacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu organizasyonu yaklaşık 10 yıldır düzenlediklerini söyledi.

        Kurtuluş Caddesi esnafına teşekkür eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu etkinliğin tüm Keşan'a yayılmasına sebep oldular. Bereketi her yere dağıttılar. Tüm Trakya'ya örnek olacak bir etkinlik yapıyoruz. Başarılı bir ticari hikayeye imza atıyoruz. Bu birlik ve beraberlik Keşan'ın meşhuru. Keşan'ın nesi meşhur dediklerinde birlik ve beraberliğimiz demekten çekinmeyin. Keşan'ın 101. Kurtuluş bayramını yaşıyoruz. İkinci yüzyıla başlıyoruz."

        Helvacıoğlu, İndirim Günleri'nin 19 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklerle süreceğini belirtti.

        Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, oda, borsa ve dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, Keşan ilçesinde halk pazarının organizasyon kapsamında 17, 18 ve 19 Kasım'da 3 gün boyunca kurulacağı kaydedildi.

        - İpsala'da bilim söyleşisi düzenlendi

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda bilim söyleşisi etkinliği düzenlendi.

        İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cem Tokatlı, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, toplumun bilime ve teknolojiye olan ilgisi ve sevgisinin arttığını söyledi.

        Bilim söyleşileri kapsamında alanında uzman bilim insanlarının öğrencilerle buluşmaya devam ettiğini belirten Tokatlı, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Edirne'de üniversite öğrencileri toplu ulaşım zamlarını protesto etti
        Edirne'de üniversite öğrencileri toplu ulaşım zamlarını protesto etti
        MHP heyetinden AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret
        MHP heyetinden AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret
        Edirne'de Osmanlı dönemi mezarlıkları aslına uygun onarıldı
        Edirne'de Osmanlı dönemi mezarlıkları aslına uygun onarıldı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı
        Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı