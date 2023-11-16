Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi

Edirne'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi.

Edirne Spor Salonu'ndaki şampiyonaya Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den 300 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde minik, yıldız, ümit ve gençler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Judo İl Temsilcisi ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, judo altyapısının giderek güçlendiğini söyledi.

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