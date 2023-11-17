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        Türk halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde Edirne'de anıldı

        Kültürve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Aşık Veysel Yılı" özel konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:51
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        Türk halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde Edirne'de anıldı
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        Kültürve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Aşık Veysel Yılı" özel konseri düzenlendi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 2023 "UNESCO Aşık Veysel Yılı" ve Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen konserin, sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk üstlendi.

        Barış, insan sevgisi, dostluk gibi evrensel değerleri türkülerinde dünya halkı için seslendiren halk ozanı Aşık Veysel'in yazdığı ve bestelediği eserler, koro ve solo olarak seslendirildi.

        Konserde, solist Müzeyyen Çağlar, Efe Çakmak, Yeşim Birgin solo performans sergiledi.

        İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarından Emirhan Kartal ve Çiğdem Elmas, konuk sanatçı olarak konserde yer aldı.

        Kartal, Aşık Veysel'in kültürel bir miras olduğunu belirtti.

        Konserde, "Uzun ince bir yoldayım", "Dost dost diye", "Mecnun gibi dolaşırım çöllerde" gibi eserler müzikseverlerle buluştu.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, özel bir konser ile sanatseverlerin karşısında olduklarını dile getirdi.

        Konsere Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Nuri Kaplan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve sanatseverler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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