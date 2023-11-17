Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı köylerin muhtarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı köylerin muhtarıyla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çamlıca köyündeki programda Sezer, başlatılan ve tamamlanan çalışmaları değerlendirdi.

        Sezer, vatandaşa hizmet için tüm kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Asfalt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Sezer, "Bu sene 25 kilometrelik bir yolu hava şartları iyi olduğu takdirde bitireceğiz. Seneye de 150 kilometrelik bir sıcak asfalt yapacağız. Hedefimiz, başta grup yolları olmak üzere, 3 sene içerisinde bütün köylerimize sıcak asfalt yol yapmak. Artık sathi kaplama yolu bir kenara bırakmak istiyoruz.15-20 yıl dayanabilecek son derece kaliteli yolları vatandaşlarımıza bir eser olarak bırakmak istiyoruz." dedi.

        Keşan'a bağlı köylere 100 çöp konteynerinin dağıtıldığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Mecidiye köyündeki Çeltik Barajı'na arıtma sistemi kurularak su takviyesi yapılması işi tamamlandı, Orhaniye İlkokulu ve Keşan'a gelen öğrenciler için yolcu durakları yapım işi tamamlandı, Karacaali köyü gölet ihtiyacı çözüme kavuşturuldu, köyün kanalizasyon sisteminin ana hat bağlantısındaki sorun çözüldü, Çelebi köy kanalizasyon çalışmaların ve fosseptik çukuru işi tamamlandı."

        Vali Sezer, Beğendik ve Yenimuhacir belde belediyelerini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        İki görüntü şoke etti! Önce saç ve makyaj sonra soygun!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 47 internet adresine erişim engellendi
        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 47 internet adresine erişim engellendi
        Edirne sağlık turizminde dünyadan talep görüyor
        Edirne sağlık turizminde dünyadan talep görüyor
        Türk halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde Edirne'de anıldı
        Türk halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 50. yıl dönümünde Edirne'de anıldı
        Edirne'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Edirne'de bir haftada 327 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 327 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi
        Edirne'de 3. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi