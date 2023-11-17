Edirne'de Diyabet Günü dolayısıyla ücretsiz kan ölçümü yapıldı Edirne'de Dünya Diyabet Günü kapsamında üniversite öğrencilerince kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ve kitle endeksi ölçümü yapıldı.

Edirne'de Dünya Diyabet Günü kapsamında üniversite öğrencilerince kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ve kitle endeksi ölçümü yapıldı.

Trakya Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Edirne Belediyesi tarafından Dünya Diyabet Günü etkinliği kapsamında stant kuruldu.

Saraçlar Caddesinde kurulan stantta Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından vatandaşların kan şekeri ve kitle endeksi ölçümleri yapıldı.

Vatandaşlara diyabet, diyabette insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgiler verildi.

Etkinlikte görevli öğrenciler tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak diyabetin riskleri, diyabet tedavisi, beslenme, kan şekerini düzenleyici ilaçlar, insülin tedavisi ve diyabetin belirtileri hakkında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte hem farkındalık oluşturmak hem de diyabet konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Filiz Tütüncüler Kökenli de diyabet konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Etkinlikte öğrencilerin beden kitle endeksi ölçümünü de yaptığını belirten Kökenli, "Burada hem ağırlık hem de boy ölçümleri yapılarak kitle endeksleri hesaplanıyor. Risk altında olan kişilere bilgi veriliyor. Bunun diyabet açısından taşıdığı riskler anlatılıyor. Aynı zamanda kan şekeri ölçümüde yapıyoruz. Kan şekeri değeri 200'ün üzerinde olan kişilere doktora başvurmaları konusunda yönlendiriliyor." dedi.