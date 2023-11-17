Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Diyabet Günü dolayısıyla ücretsiz kan ölçümü yapıldı

        Edirne'de Dünya Diyabet Günü kapsamında üniversite öğrencilerince kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ve kitle endeksi ölçümü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Diyabet Günü dolayısıyla ücretsiz kan ölçümü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Dünya Diyabet Günü kapsamında üniversite öğrencilerince kurulan stantta ücretsiz kan şekeri ve kitle endeksi ölçümü yapıldı.

        Trakya Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Edirne Belediyesi tarafından Dünya Diyabet Günü etkinliği kapsamında stant kuruldu.

        Saraçlar Caddesinde kurulan stantta Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından vatandaşların kan şekeri ve kitle endeksi ölçümleri yapıldı.

        Vatandaşlara diyabet, diyabette insülin tedavisi ve beslenmeye ilişkin bilgiler verildi.

        Etkinlikte görevli öğrenciler tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak diyabetin riskleri, diyabet tedavisi, beslenme, kan şekerini düzenleyici ilaçlar, insülin tedavisi ve diyabetin belirtileri hakkında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

        Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte hem farkındalık oluşturmak hem de diyabet konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Filiz Tütüncüler Kökenli de diyabet konusunda vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini dile getirdi.

        Etkinlikte öğrencilerin beden kitle endeksi ölçümünü de yaptığını belirten Kökenli, "Burada hem ağırlık hem de boy ölçümleri yapılarak kitle endeksleri hesaplanıyor. Risk altında olan kişilere bilgi veriliyor. Bunun diyabet açısından taşıdığı riskler anlatılıyor. Aynı zamanda kan şekeri ölçümüde yapıyoruz. Kan şekeri değeri 200'ün üzerinde olan kişilere doktora başvurmaları konusunda yönlendiriliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Yalnız yaşadığı evde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
        Yalnız yaşadığı evde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de 327 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        Edirne'de 327 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 47 internet adresine erişim engellendi
        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 47 internet adresine erişim engellendi
        Edirne sağlık turizminde dünyadan talep görüyor
        Edirne sağlık turizminde dünyadan talep görüyor