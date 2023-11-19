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        Helvacıoğlu, Keşan'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:27
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        Helvacıoğlu, Keşan'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Helvacıoğlu, mesajında, Keşan'ın kurtuluşunun 101. yılını büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Türk milletinin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tüm dünyaya kanıtlayarak büyük destan yazdığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş mücadelesinde gözünü kırpmadan canını feda eden şehit ve gazilerimiz, tüm sıkıntılara rağmen bizlere bu güzel vatanı emanet bırakmışlardır. Bugün bizlere düşen görev ise bu kutsal emaneti millet şuuru ile korumak ve daha iyi yarınlara götürmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Keşan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bir daha o karanlık günlerin yaşanmamasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum."

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