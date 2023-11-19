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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:06
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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