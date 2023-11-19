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        Bulgar turizmciler, TÜRSAB'ın davetlisi olarak Edirne'yi gezdi

        Bulgaristan'dan gelen tur operatörleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) davetlisi olarak Edirne'yi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:54
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        Bulgar turizmciler, TÜRSAB'ın davetlisi olarak Edirne'yi gezdi
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        Bulgaristan'dan gelen tur operatörleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) davetlisi olarak Edirne'yi gezdi.

        Edirne'ye Balkan ülkelerinden daha fazla turist çekmek amacıyla düzenlenen programda Türkiye'ye en çok tur düzenleyen 18 firmanın temsilcileri, kenti daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.

        Bulgar turizmciler, TÜRSAB rehberliğinde Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi, kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerin tadına baktı.

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, meşhur tava ciğerin yapılışı hakkında misafir turizmcilere bilgi verdi.

        TÜRSAB Trakya Bölge Temsilcisi Egemen Aydın, AA muhabirine, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Sınır kenti Edirne'nin komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Aydın, "Bulgaristan'dan 18 tur firmamızı ağırlıyoruz. Bu firmalar, Türkiye'ye en çok kültür turu düzenleyen firmalar. Kentimizi ve bölgemizi tanıtarak daha nitelikli ve kapsamlı bir turizm yapmayı hedefliyoruz. Çok güzel bir tur oldu. Kentimizi çok güzel buldular. Müzelerimizi çok beğendiler. Özellikle tava ciğere hayran kaldılar." diye konuştu.

        Bulgaristan Gelecek İçin Turizm Birliği Başkanı Pavlina İlieva da Edirne'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

        Her yıl binlerce Bulgar turistin Edirne başta olmak üzere Türkiye'ye geldiğini belirten İlieva, organizasyon için TÜRSAB'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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