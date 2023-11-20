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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Lisesinin 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mezunlar buluşması programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:02
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Lisesinin 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mezunlar buluşması programı düzenlendi.

        Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vefat eden öğretmen ve öğrenciler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, mezunlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise geçmiş yıllardaki hatıraları canlandırdıklarını dile getirdi.

        Güzel bir etkinlikte buluştuklarını belirten Helvacıoğlu, "Heyecanımız bitmesin. Lisemizle ve birbirimizle bağımız daha güçlü şekilde sürsün. 55. yılımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Keşan Lisesi Müdürü Tezcan Konuşmaz da katılımcılara teşekkür etti.

        - Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

        Edirne'de ilkokul öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapıldı.

        Öğrenciler zırhlı araç ile diğer hizmet araç ve motosikletlere binere güzel zaman geçirdi. Köpek eğitim alanında öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan Jandarma Köpek Timlerinin gösterisini izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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