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        Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

        Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:05
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        Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
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        Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yapılan çalışmalar kapsamında Uzunköprü ilçesinde 3 şüphelinin evinde arama yapıldı.

        Aramalarda 6 bin 968 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram tütün, 920 kilitli poşet ve 8 sigara sarma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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