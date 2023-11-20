Sağanak, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne ile Bulgaristan'da son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle yükseldi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, Edirne ile Bulgaristan'da son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle yükseldi.

Son dönemde kuraklık nedeniyle dip seviyede akan nehirlere sağanaklar can suyu oldu.

Kasım ayı başında saniyede 35 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi, sağanakların ardından 68 metreküpe ulaştı.

Ay başında 3 metreküp/saniye olan Tunca'nın debisi ise 2 kat artarak saniyede 6 metreküpe çıktı.

Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da suyun yükselmesiyle gözden kayboldu.