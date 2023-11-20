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        Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:30
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        Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi'nde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bitişikteki apartmanın çatısında hasar meydana geldi.

        Apartman sahibi Hasan Makas, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla geç müdahalesi nedeniyle evinin çatısının zarar gördüğünü öne sürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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