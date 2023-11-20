İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk sunuldu.

Programda, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal bir konuşma yaptı. Çeşitli gösterilerin de yapıldığı program Edirne Belediye Bandosu eşliğinde kortej geçişi ile sona erdi.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ile vatandaşlar katıldı.