Edirne'de "Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlandı Edirne'deAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Edirne'deAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Konservatuarı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, burada yaptığı konuşmada, çocuk haklarının eğitim, sağlık, barınma, yaşama, fiziksel, psikolojik veya cinsel istismara karşı korunma gibi hakların hepsini kapsadığını söyledi.

Müdürlük olarak çocukların ihtiyaçlarına karşı her zaman yanlarında olduklarını belirten Tohumcu, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılmış yatırım olduğunu belirtti.

Dünyanın neresinde olursa olsun çocukların yaşadıkları sorunların son bulması gerektiğini ifade eden Tohumcu, şunları kaydetti:

"Çocukların çalıştırılma, şiddet, istismar, savaş, terör göç ve erken evlilikler gibi mağduriyetleri son bulmalı. Özellikle Gazze'de çocuk ölümlerine dur denilmesi hususunda tüm dünya devletlerine ve insanlık vicdanına sesleniyorum."

Konuşmaların ardından kentte bulunan anaokulu öğrencileri tarafından dans, şiir ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.