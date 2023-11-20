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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,524 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:07
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,524 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,401 8,524
        Ayçiçeği Kg 13,590 15,119
        Dana Kg 114,20 163,00
        İnek Kg 64,80 114,20
        Düve Kg 103,40 137,60
        Koyun Kg 67,00 82,50
        Kuzu Kg 100,00 136,00
        Toklu Kg 80,00 85,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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