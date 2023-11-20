Edirne'den kısa kısa AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Engin Makak, su fiyatlarında indirime gidilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Engin Makak, su fiyatlarında indirime gidilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Makak, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda alınan karara göre 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren konutlarda kullanılacak suya yüzde 30 indirim yapıldığını belirtti.

Temmuz ayında yapılan su zammına karşı çıkarak red oyu verdiklerini anımsatan Makak, yeni alınan kararın CHP'nin seçim yatırımı olduğunu öne sürdü.

Zam oranını geri alma kararı alındığını ve buna anlam veremediklerini belirten Makak, seçim dönemine denk gelen bu geri çekilme kararının, halkın dikkatini çektiğini ve siyasi manevraların seçim yatırımlarına dönüştüğü izlenimini uyandırdığını iddia etti.

- DOÇEK üyeleri Toros Dağları'nda yürüdü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Toros Dağları'nda 5 günlük doğa yürüyüşü düzenledi.

Kulüp Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, 18 kişilik ekibin 174 kilometrelik yürüyüş rotasını 5 günde tamamladığını belirtti.

Sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Eşme, doğayla iç içe organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.