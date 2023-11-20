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        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Engin Makak, su fiyatlarında indirime gidilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:04
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        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Engin Makak, su fiyatlarında indirime gidilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Makak, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda alınan karara göre 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren konutlarda kullanılacak suya yüzde 30 indirim yapıldığını belirtti.

        Temmuz ayında yapılan su zammına karşı çıkarak red oyu verdiklerini anımsatan Makak, yeni alınan kararın CHP'nin seçim yatırımı olduğunu öne sürdü.

        Zam oranını geri alma kararı alındığını ve buna anlam veremediklerini belirten Makak, seçim dönemine denk gelen bu geri çekilme kararının, halkın dikkatini çektiğini ve siyasi manevraların seçim yatırımlarına dönüştüğü izlenimini uyandırdığını iddia etti.

        - DOÇEK üyeleri Toros Dağları'nda yürüdü

        Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Toros Dağları'nda 5 günlük doğa yürüyüşü düzenledi.

        Kulüp Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, 18 kişilik ekibin 174 kilometrelik yürüyüş rotasını 5 günde tamamladığını belirtti.

        Sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Eşme, doğayla iç içe organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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