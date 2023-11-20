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        Edirne'de Filistin'de öldürülen çocuklar için anma etkinliği

        Edirne'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:40
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        Edirne'de Filistin'de öldürülen çocuklar için anma etkinliği
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        Edirne'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitiren çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

        Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Özgür Çocuklar Parkı'nda toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu Edirne Çocuk Hakları Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına mum yaktı. Mumlar toprağa dizilerek "barış" yazıldı.

        Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlamanın çok zor olduğunu söyledi.

        Çocukların, eğitim, sağlık ve oyun haklarından özgürce yararlanması gerektiğini vurgulayan Ercin, "Bunu sağlamak en önemli önceliğimiz diyecek yerde, çocuklar öldürülmesin demek zorunda kalmak çok zor. Ama daha fenası, son derece utanılacak, son derece acınası bir durumda olmak çok ağır, çok zor. Savaşları başlatanlar çocuklar değil, silahlarla, bombalarla ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürenler çocuklar değil." dedi.

        Ercin, dernek olarak öncelikle çocuklardan alınan yaşam hakkının geri verilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulundu.

        Bu yıl dernek olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü, Gazze'de öldürülen yaklaşık 5 bin çocuğun yasını tutmak adına kutlamadıklarını ifade eden Ercin, "Bu yıl sadece anıyoruz. Çocuklar için sözde laflarla bu günü geçirmek istemiyoruz. Dünyanın gözü önünde, bile isteye gerçekleşen ölümler durduğunda belki yine çocuk haklarından söz edebileceğiz. Ama bu yıl, öldürülen veya yaralanan her bir çocuk için tüm karanlıklara karşı, şiddete ve tüm savaşlara karşı herkesi birer mum yakmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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