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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:27
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 8 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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